¿Alertó a Boca? Diego Penny dejó potente concepto sobre el estadio de Alianza: "La caldera..."

La previa a este esperado encuentro no solo lo han vivido al máximo los hinchas aliancistas, sino también la gente vinculada al fútbol como Diego Penny . El exarquero identificado con Sporting Cristal sorprendió a todos este martes al calificar a Matute como una "caldera" y advertir al conjunto argentino que van a sentirse muy visitante.

"La 'Caldera' no es un estadio cualquiera. Te lo digo por experiencia. Matute no es como el Nacional, que sí es bonito y todo. Tiene algo distinto entre los estadios del Perú, así que Boca no se va a encontrar con un ambiente amigable, sino hostil. La gente le va a sentir que es completamente visita y cualquier detalle mínimo será a favor de Alianza Lima", mencionó el ahora panelista sobre el recinto deportivo de La Victoria en la última emisión del programa de Youtube 'Mano a Mano'.