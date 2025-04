Rebagliati apuntó contra directiva de Cristal tras derrota ante Bolívar: "Hundiendo el prestigio"

En la última edición del programa Al Ángulo, Rebagliati lamentó la dura derrota que sufrió el elenco bajopontino y no dudó en criticar a los dirigentes, esto por las malas decisiones que se tomaron, especialmente por la poca cantidad de refuerzos que trajeron para la temporada. Asimismo, fue contundente al asegurar que esta directiva está perjudicando seriamente el prestigio del equipo.

"El partido le da toda la razón a las personas que analizaban lo que estaba pasando en Cristal, había que reforzar la defensa, no solo podías traer dos refuerzos, hoy fueron suplentes y terminaste jugando con Irven Ávila en los dos partidos de Libertadores, todos los hinchas le tienen un cariño enorme pero no está para jugar, les ofrecieron a Ruidíaz hace 15 días. Una defensa que no responde, un técnico que está desbordado y una dirección del club desconcertada que cada vez están hundiendo más el prestigio de Cristal", sentenció.