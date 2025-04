DT de Sao Paulo dio rotundo calificativo a Alianza Lima y elogió a un jugador: "Un equipo..."

Alianza Lima hizo historia al rescatar un valioso empate 2-2 ante Sao Paulo por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Morumbi. Los blanquiazules sumaron su primer punto en la fase de grupos y ahora buscarán hacerse fuertes en casa cuando en la próxima jornada reciban a Talleres de Córdoba , rival que todavía no ha logrado ganar en esta etapa.

Luis Zubeldía resaltó a Paolo Guerrero tras empate de Sao Paulo/Foto: Conmebol Libertadores

Bajo ese contexto, el exfutbolista argentino no dudó en llenar de elogios al veterano atacante del conjunto victoriano, además, señaló que posee gratas remembranzas de su paso por el 'Rey de Copas del Ecuador'. " El mejor de los recuerdos, un respeto importante sobre Paolo (Guerrero)" , sostuvo Zubeldía.

"Alianza (Lima) es un buen equipo, que tiene buenos delanteros, y extremos. Entonces eso siempre lo mantienen en cada partido, desde hace varias fases. Sabíamos que no iba a ser fácil", añadió el popular 'Príncipe'.

"Salió Ferreira y entró Wendell. Por supuesto que el cambio no salió bien, pero no puedo permitir que se lesione. Tengo pocos extremos. ¿Por qué puse a Wendell? Es la alternativa de la izquierda. O André. No tengo otro nombre para la experiencia. La Libertadores es así, 15 minutos malos te arruinan el partido. Hicimos un buen partido con los dos Ferreiras, pero 15 malos minutos nos costaron la victoria", sentenció.