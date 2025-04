Alianza Lima recibe noticia sobre una de sus máximas promesas: "Es cosa del pasado"

"Alianza Lima no registra lesionados luego del encuentro ante Sao Paulo. Jesús Castillo se encuentra bien y en el caso de Jhoao Velásquez solo presentó un calambre pero actualmente es cosa del pasado. Todo ok", indicó, dejando claro que no hay jugadores lastimados para bien de los blanquiazules, y haciendo mención especial al 'Potrillo'.