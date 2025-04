Campeón con Alianza Lima respondió fuerte a la Conmebol: "Hijo de..., me mataste"

Uno de los equipos que viene sorprendiendo en la actual edición de la Copa Libertadores es Alianza Lima, que en la última década solo había cosechado malos resultados en la competición. Ahora, un campeón con la escuadra blanquiazul sorprendió al mundo entero por su fuerte reacción en una entrevista con la Conmebol, ya que le hicieron una pregunta que no se esperaba.

Como sabemos, a lo largo de la historia del cuadro victoriano han pasado muchos personajes ilustres y recordados, algunos por sus goles, otros por sus labores en el mediocampo o defensa, y también están aquellos que hicieron un gran trabajo como director técnico. Bajo lo último mencionado, el célebre Gustavo Costas tuvo una impactante respuesta a una consulta que le hicieron en un video para la cuenta de 'X', antes Twitter, de la competición más importante de Sudamérica.

Resulta que al entrenador de Racing Club le hicieron interrogantes con doble opción, es decir debía elegir si dormir o ver fútbol, playa o montaña, ganar por goleada o con anotación a último minuto, etc. No obstante, en un momento le preguntaron si prefería que sus hijos sean de Independiente o tener que comenzar a vestirse de rojo (color del eterno rival) por toda su vida. Ante ello el estratega argentino respondió: "¡Ninguna de las dos! ¡Ándate! No, hijo de p..., me mataste".

Mientras respondía, el ex Alianza Lima se puso de pie y se fue, aunque de inmediato pidió disculpas y el entrevistador le dijo que no se preocupe. Vale precisar que todo sucedió en plan broma y no hubo un malestar significativo, pero el metraje generó muchos comentarios por parte de hinchas de Racing Club e Independiente de Avellaneda.

Recordemos que Gustavo Costas salió campeón de la Copa Sudamericana con la 'Academia' la temporada pasada y ahora marcha segundo en el Grupo E de la Copa Libertadores, zona que comparte con Atlético Bucaramanga de Colombia, Colo Colo de Chile y Fortaleza de Brasil.

Gustavo Costas campeón con Alianza Lima

El exfutbolista no solo se hizo una vez con el título de la Liga 1, sino que fue bicampeón con Alianza Lima en los años 2003 y 2004. Asimismo, fue artífice de la última gran campaña de los blanquiazules en la Copa Libertadores, cuando en el 2010 llegaron hasta los Octavos de Final y quedaron eliminados por un polémico gol en fuera de juego.