Fabián Bustos no pasa sus mejores momentos en Olimpia tras su llegada desde la jornada anterior por Libertadores. El ex DT de Universitario podría quedar al borde de la eliminación de la gloriosa competición si no le gana a Vélez Sarsfield por la cuarta jornada de la fase de grupos.

Tras el primer gol de Vélez a cargo de Maher Carrizo a los 33 minutos del primer tiempo, quien apareció en pantalla fue Bustos, pues perder podría significar un gran cargamontón contra el ex crema al no aspirar a los octavos de final y mucho menos la Copa Sudamericana.

El rostro de Fabián Bustos tras el primer gol de Vélez. Video: ESPN

¿Qué resultados eliminan a Olimpia de Bustos de la Libertadores?

Si pierde contra Vélez de visita tendría todavía chances de pensar en octavos y pensar en Copa Sudamericano, pero lamentablemente ya no dependería de ellos mismo, pues una victoria de Peñarol ante el club paraguayo podría dejar sin aspiraciones de más Libertadores. A su vez, estaría muy lejos de Bulo Bulo, tras solo quedar 3 puntos en juego y el cuadro boliviano ya le lleva 5.

Tabla posiciones grupo H de la Copa Libertadores

Cabe destacar que, Olimpia de Bustos se encuentra en el grupo H de la Copa Libertadores junto a Vélez de Argentina, Peñarol de Uruguay y SA Bulo Bulo de Bolivia. Hasta la instancia de hoy, el cuadro guaraní está ubicado en el puesto 4° con solo 1 punto detrás del cuadro boliviano que tiene 6. Perder el día de hoy será muy grave para el argentino.

EQUIPOS PJ DG PUNTOS VÉLEZ SARSFIELD 4 5 9 PEÑAROL 4 4 7 SA BULO BULO 4 -3 6 BOLIVAR 4 -6 1

Fabián Bustos en Olimpia 2025

El ex DT de Universitario, Fabián Bustos, ya disputó 3 partidos bajo la dirección técnica de Olimpia en la Copa de Primera de Paraguay. En esta competición solo ha logrado ganar 2 veces y empató 1. Mientras que en Copa Libertadores no le ha ido muy bien, pues hasta el momento ha disputados 2 enfrentamientos. 1 empate y parece 1 derrota si no logra voltearle el enfrentamiento a Vélez.