¿A qué hora juega River Plate vs Libertad y dónde ver por octavos de la Copa Libertadores?

Duelo de dos grandes de Sudamérica. River Plate de Marcelo Gallardo recibirá a Libertad de Paraguay por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el mítico Estadio Más Monumental de Argentina. La llave está abierta luego del empate obtenido por ambas escuadras en la ida del certamen continental.

¿Cuándo juega River Plate vs Libertad?

Según la programación oficial de la CONMEBOL, River Plate y Libertad tendrán que verse las caras este jueves 21 de agosto por su pase a cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Más Monumental, ubicado en Buenos Aires.

River Plate jugará ante Libertad por la Copa Libertadores 2025

¿A qué hora juega River Plate vs Libertad?

El partidazo que afrontarán River Plate vs Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 quedó pactado para iniciarse a partir de las 19:30 horas locales de Perú, o las 21:30 horas de Paraguay y Argentina. Estos son los horarios en los demás países de Sudamérica.

México: 18:30 horas

Perú: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19.30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

¿Dónde ver River Plate vs Libertad EN VIVO?

Disfruta EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del duelo que protagonizarán River Plate vs Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 vía la plataforma streaming, Disney+ Premium; además de las señales de ESPN y TyC Sports Internacional.

Argentina: Telefe Argentina, Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina

Bolivia: Disney+ Premium, ESPN, TyC Sports Internacional

Brasil: Paramount+

Chile: Disney+ Premium, ESPN Premium Chile, TyC Sports Internacional

Colombia: Disney+ Premium, ESPN Colombia, TyC Sports Internacional

Internacional: Bet365

México: Disney+ Premium, ESPN 3

Paraguay: Disney+ Premium, ESPN, TyC Sports Internacional

Perú: Disney+ Premium, ESPN, TyC Sports Internacional

Uruguay: Disney+ Premium, TyC Sports Internacional

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Venezuela: Disney+ Premium, inter, TyC Sports Internacional

Antesala del partido River Plate vs Libertad por la Copa Libertadores 2025

River Plate llega a este encuentro luego de aplastar por un marcador de 4-2 a Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El 'Millonario' afronta un duelo crucial frente a los paraguayos, toda vez que la llave aún está abierta tras igualar sin goles en el choque de ida. Con el apoyo de toda su hinchada, los de Marcelo Gallardo buscarán hacer historia y tratar de poner su nombre en cuartos de final.

River Plate ganó a Godoy Cruz por la Liga Profesional 2025

A su vez, Libertad acaba de empatar 0-0 contra Olimpia por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Paraguaya. El 'Gumarelo' dejó escapar la chance de poder sumar de visita y ahora asumirá un desafío realmente complicado ante un gigante sudamericano en Buenos Aires. ¿Podrá dar el golpe en Argentina?

Libertad se vio las caras frente a Olimpia