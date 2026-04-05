Universitario vs Deportes Tolima: fecha, hora y canal para ver partido por Copa Libertadores

Universitario vs Deportes Tolima se verán las caras en un emocionante partido por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los cremas llegan con la moral en alto tras vencer en el clásico peruano y ahora buscan iniciar con un triunfo en el torneo continental. A continuación, revisa todos los detalles de este enfrentamiento.

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¿Cuándo juega Universitario vs Deportes Tolima por la Copa Libertadores?

De acuerdo con la programación de la Conmebol, el partido entre Universitario vs Deportes Tolima por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026 está programado para desarrollarse este martes 7 de abril. Este encuentro está programado para desarrollarse en el Estadio Manuel Murrillo Toro de Ibagué, Colombia.

¿A qué hora juega Universitario vs Deportes Tolima?

El partido entre Universitario vs Deportes Tolima por la Copa Libertadores está programado para dar inicio a las 9:00 p.m. (hora de Perú y Colombia). De igual manera, aquí te presentamos los horarios confirmados para el resto de países del mundo.

Perú, Ecuador y Colombia: 9:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 10:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 11:00 p. m.

México y Centroamérica: 8:00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 10:00 p. m.

España: 4:00 a. m. (del miércoles).

¿Dónde ver Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO?

El encuentro entre Universitario vs Deportes Tolima por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, será transmitido EN VIVO y en exclusiva por ESPN para Perú, Colombia y la mayoría de los países sudamericanos. Asimismo, este partido estará accesible en línea a través de Disney Plus.

¿Cómo llegan Universitario y Deportes Tolima al partido de Copa Libertadores?

Universitario llega con la moral en alto luego de haber conseguido un triunfo vital en el clásico peruano ante Alianza Lima. Los merengues lograron sacar un gran desempeño en el campo y demostraron una mejora en su actitud en campo, calmando las críticas de su hinchada.

Universitario celebró la victoria en el clásico y ahora buscará vencer a Deportes Tolima

No obstante, la ‘U’ también encendió las alarmas luego de que jugadores como José Carabalí, Lisandro Alzugaray y Andy Polo saliesen entre algodones del encuentro, aunque se espera que no sea de gravedad.

Por su parte, Deportes Tolima atraviesa un gran momento en la temporada luego de sumar siete partidos sin conocer derrotas, unos resultados que los llevó a conseguir su clasificación desde la fase previa de la Libertadores. En su plantel cuentan con grandes jugadores como Luis Sandoval y Juan Torres sus principales goleadores con seis anotaciones.