0
EN VIVO
Universitario vs. Nacional por Libertadores
EN DIRECTO
Tabla del grupo de Universitario en Libertadores

Universitario lo dio vuelta: Alex Valera anotó el 2-1 en el arranque del segundo tiempo

¡Universitario le dio vuelta en el segundo tiempo! Alex Valera aprovechó un mal despeje del arquero de Nacional y convirtió el 2-1

Gary Huaman
Alex Valera anotó en el arranque del segundo tiempo ante Nacional.
Alex Valera anotó en el arranque del segundo tiempo ante Nacional. | Foto: captura/ESPN
COMPARTIR

Universitario golpeó en el arranque del segundo tiempo. Apenas segundos después del pitazo del árbitro Carlos Benitez, Alex Valera aprovechó un mal despeje del arquero de Nacional para convertir el 2-1 de los cremas por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Nacional se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Rodríguez.

PUEDES VER: Nacional se quedó con 10 hombres: Rodríguez recibió la roja tras falta sobre Alex Valera

Andy Polo encaró por la banda derecha, se sacó a su marcador y sacó un peligroso centro que despejó uno de los defensores de Nacional. Sin embargo, el balón fue hacia su propia portería y su arquero Mejía despejó mal el rebote y este terminó en los pies de Alex Valera, quien no falló a la hora de definir con un tremendo zurdazo para hacer delirar a todos los hinchas que asistieron al Monumental.

Universitario vs Nacional: gol de Alex Valera

Universitario vs Nacional

Universitario recibió a Nacional en el Monumental por la tercera fecha de la Copa Libertadores con el objetivo de sacar un triunfo para pelear su grupo. Previo a este encuentro, los cremas habían empatado con Deportes Tolima en Colombia y perdieron ante Coquimbo Unido; mientras que los uruguayos igualaron con los chilenos y golearon a los colombianos.

En los primeros 45 minutos del partido, Universitario sufrió un penal en contra que Gómez transformó en gol, luego Lucas Rodríguez vio la roja y dejó a Nacional con 10 hombres. Antes del final del primer tiempo, Caín Fara convirtió el empate parcial y en el arranque del segundo tiempo, Valera puso el 2-1.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

Lo más visto

  1. Universitario vs. Nacional EN VIVO por ESPN: transmisión del partido

  2. Cienciano ganó 1-0 a Atlético Mineiro y es nuevo líder de su grupo en la Copa Sudamericana

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano