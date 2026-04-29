Universitario lo dio vuelta: Alex Valera anotó el 2-1 en el arranque del segundo tiempo

Universitario golpeó en el arranque del segundo tiempo. Apenas segundos después del pitazo del árbitro Carlos Benitez, Alex Valera aprovechó un mal despeje del arquero de Nacional para convertir el 2-1 de los cremas por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Andy Polo encaró por la banda derecha, se sacó a su marcador y sacó un peligroso centro que despejó uno de los defensores de Nacional. Sin embargo, el balón fue hacia su propia portería y su arquero Mejía despejó mal el rebote y este terminó en los pies de Alex Valera, quien no falló a la hora de definir con un tremendo zurdazo para hacer delirar a todos los hinchas que asistieron al Monumental.

Universitario vs Nacional: gol de Alex Valera

Universitario vs Nacional

Universitario recibió a Nacional en el Monumental por la tercera fecha de la Copa Libertadores con el objetivo de sacar un triunfo para pelear su grupo. Previo a este encuentro, los cremas habían empatado con Deportes Tolima en Colombia y perdieron ante Coquimbo Unido; mientras que los uruguayos igualaron con los chilenos y golearon a los colombianos.

En los primeros 45 minutos del partido, Universitario sufrió un penal en contra que Gómez transformó en gol, luego Lucas Rodríguez vio la roja y dejó a Nacional con 10 hombres. Antes del final del primer tiempo, Caín Fara convirtió el empate parcial y en el arranque del segundo tiempo, Valera puso el 2-1.