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Universitario lo dio vuelta: Alex Valera anotó el 2-1 en el arranque del segundo tiempo
¡Universitario le dio vuelta en el segundo tiempo! Alex Valera aprovechó un mal despeje del arquero de Nacional y convirtió el 2-1
Universitario golpeó en el arranque del segundo tiempo. Apenas segundos después del pitazo del árbitro Carlos Benitez, Alex Valera aprovechó un mal despeje del arquero de Nacional para convertir el 2-1 de los cremas por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
PUEDES VER: Nacional se quedó con 10 hombres: Rodríguez recibió la roja tras falta sobre Alex Valera
Andy Polo encaró por la banda derecha, se sacó a su marcador y sacó un peligroso centro que despejó uno de los defensores de Nacional. Sin embargo, el balón fue hacia su propia portería y su arquero Mejía despejó mal el rebote y este terminó en los pies de Alex Valera, quien no falló a la hora de definir con un tremendo zurdazo para hacer delirar a todos los hinchas que asistieron al Monumental.
Universitario vs Nacional: gol de Alex Valera
Universitario vs Nacional
Universitario recibió a Nacional en el Monumental por la tercera fecha de la Copa Libertadores con el objetivo de sacar un triunfo para pelear su grupo. Previo a este encuentro, los cremas habían empatado con Deportes Tolima en Colombia y perdieron ante Coquimbo Unido; mientras que los uruguayos igualaron con los chilenos y golearon a los colombianos.
En los primeros 45 minutos del partido, Universitario sufrió un penal en contra que Gómez transformó en gol, luego Lucas Rodríguez vio la roja y dejó a Nacional con 10 hombres. Antes del final del primer tiempo, Caín Fara convirtió el empate parcial y en el arranque del segundo tiempo, Valera puso el 2-1.
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