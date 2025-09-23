0

¡Espectacular! Kevin Serna se lució con gran pase que terminó en gol de Fluminense sobre Lanús

Fluminense abrió el marcador en Brasil a través de Agustín Canobbio, quien apareció en área de Lanús tras gran jugada de Kevin Serna.

Kevin Serna apareció así en el Fluminense vs Lanús.
Kevin Serna apareció así en el Fluminense vs Lanús. | ESPN | Composición: Líbero
Este martes, Fluminense y Lanús se enfrentan por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Kevin Serna, quien inició el partido de titular, tuvo mucha participación en el juego, aportando en el primer gol anotado por Agustín Canobbio cuando se jugaba el primer tiempo.

Esta anotación no solo desató la algarabía de los hinchas en las tribunas del recinto deportivo, sino también encendió la ilusión de meterse a la semifinal ante el ganador de la llave entre Alianza Lima vs Universidad de Chile. La igualdad en el global que tanto buscaban llegó.

Kevin Serna y su gran jugada en el Fluminense vs Lanús

Trancurría el minuto 19 cuando el ‘Flu’ se fue al ataque por el costado y llegó con peligro al área a través de Kevin Serna. El exfutbolista blanquiazul fue desequilibrante ante la defensa rival y logró sacar el centro ‘evenenado’. Luciano Acosta recibió el balón y de un cabezazo le dejó servido a Agustín Canobbio, quien de ‘tijera’ sacó el potente remate para mandar el esférico al fondo de la portería de Lanús.

Alineaciones de Fluminense vs Lanús por Copa Sudamericana

  • Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, René; Hércules, Martinelli, Serna, Acosta, Canobbio; Everaldo.
  • Lanús: Losada; Pérez, Izquierdos, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Segovia, Marcelino, Salvio; Castillo.

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

