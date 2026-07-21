Entradas Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana: precios y dónde comprar

Cienciano se medirá ante Lanús por el duelo de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026 el miércoles 29 de julio a las 7.30 p. m. desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco. Por eso, conoce aquí el precio y dónde comprar las entradas para ver este emocionante encuentro.

Entradas para Cienciano vs Lanús: precios y dónde comprar

A continuación, presentamos el detalle de los precios de las entradas para el encuentro entre Cienciano y Lanús, correspondiente al partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Niños: S/15

Norte: S/35

Sur: S/65

Oriente: S/60

Occidente: S/150

Cienciano se enfrentará a Lanús por Copa Sudamericana

Las entradas del partido entre Cienciano vs Lanús están disponibles en el portal oficial de Joinnus. Para comprarlas, debes entrar a la página principal, ubicar las alternativas de venta y elegir la tribuna de tu preferencia. Luego, realiza el pago con tarjeta de débito o crédito y completa tus datos personales para finalizar el registro del boleto.

Cienciano vs Lanús por la Copa Sudamericana 2026

Cienciano y Lanús se verán las caras en los dieciseisavos de final, en una serie que otorgará un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro de ida se disputará el miércoles 22 de julio a las 7.30 p. m. en el Estadio Néstor Díaz Pérez, mientras que la vuelta tendrá lugar el miércoles 29 de julio a las 7.30 p. m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.