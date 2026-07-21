0

Entradas Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana: precios y dónde comprar

Conoce los precios de entradas para el partido de vuelta entre Cienciano y Lanús por los 16avos de la Copa Sudamericana desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Luis Blancas
Entradas Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana 2026
Entradas Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Cienciano se medirá ante Lanús por el duelo de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026 el miércoles 29 de julio a las 7.30 p. m. desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco. Por eso, conoce aquí el precio y dónde comprar las entradas para ver este emocionante encuentro.

Cristal recibe a Bragantino en el Estadio Nacional.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino y en qué canal ver partido de Copa Sudamericana?

Entradas para Cienciano vs Lanús: precios y dónde comprar

A continuación, presentamos el detalle de los precios de las entradas para el encuentro entre Cienciano y Lanús, correspondiente al partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

  • Niños: S/15
  • Norte: S/35
  • Sur: S/65
  • Oriente: S/60
  • Occidente: S/150
Cienciano se enfrentará a Lanús por Copa Sudamericana

Cienciano se enfrentará a Lanús por Copa Sudamericana

Las entradas del partido entre Cienciano vs Lanús están disponibles en el portal oficial de Joinnus. Para comprarlas, debes entrar a la página principal, ubicar las alternativas de venta y elegir la tribuna de tu preferencia. Luego, realiza el pago con tarjeta de débito o crédito y completa tus datos personales para finalizar el registro del boleto.

Cienciano vs Lanús por la Copa Sudamericana 2026

Cienciano y Lanús se verán las caras en los dieciseisavos de final, en una serie que otorgará un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro de ida se disputará el miércoles 22 de julio a las 7.30 p. m. en el Estadio Néstor Díaz Pérez, mientras que la vuelta tendrá lugar el miércoles 29 de julio a las 7.30 p. m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Scaloni contó la verdad de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial: "Ellos..."

  2. Alineaciones Sporting Cristal vs Bragantino: formación de Mosquera para ganar en el Nacional

  3. ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino y en qué canal ver partido de Copa Sudamericana?

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano