- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2030
- Nacional vs Tigre
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Entradas Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana: precios y dónde comprar
Conoce los precios de entradas para el partido de vuelta entre Cienciano y Lanús por los 16avos de la Copa Sudamericana desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Cienciano se medirá ante Lanús por el duelo de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026 el miércoles 29 de julio a las 7.30 p. m. desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco. Por eso, conoce aquí el precio y dónde comprar las entradas para ver este emocionante encuentro.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino y en qué canal ver partido de Copa Sudamericana?
Entradas para Cienciano vs Lanús: precios y dónde comprar
A continuación, presentamos el detalle de los precios de las entradas para el encuentro entre Cienciano y Lanús, correspondiente al partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
- Niños: S/15
- Norte: S/35
- Sur: S/65
- Oriente: S/60
- Occidente: S/150
Cienciano se enfrentará a Lanús por Copa Sudamericana
Las entradas del partido entre Cienciano vs Lanús están disponibles en el portal oficial de Joinnus. Para comprarlas, debes entrar a la página principal, ubicar las alternativas de venta y elegir la tribuna de tu preferencia. Luego, realiza el pago con tarjeta de débito o crédito y completa tus datos personales para finalizar el registro del boleto.
Cienciano vs Lanús por la Copa Sudamericana 2026
Cienciano y Lanús se verán las caras en los dieciseisavos de final, en una serie que otorgará un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro de ida se disputará el miércoles 22 de julio a las 7.30 p. m. en el Estadio Néstor Díaz Pérez, mientras que la vuelta tendrá lugar el miércoles 29 de julio a las 7.30 p. m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50