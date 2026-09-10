Santiago Acasiete reveló el gran error de City Torque previo al duelo con Cienciano: "Afecta mucho"

Cienciano enfrenta HOY jueves 10 de septiembre a Montevideo City Torque por el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá de América’ buscará aprovechar la altura de Cusco para sacar una importante ventaja en el marcador global de cara al partido de vuelta. Al respecto, el exfutbolista Santiago Acasiete se refirió al esperado duelo y expuso un gran error que cometieron los uruguayos a pocas horas del compromiso.

Santiago Acasiete reveló el error que cometió Montevideo City Torque antes de enfrentar a Cienciano

Al enterarse de que la delegación de City Torque recién arribó a Cusco en horas de la mañana de este jueves, Acasiete, campeón de la Copa Sudamericana en 2003 con el cuadro imperial, manifestó que la visita se encuentra en total desventaja al no haber hecho un trabajo de aclimatación en los días previos al compromiso de este jueves. En ese sentido, afirmó que los uruguayos sentirán los efectos de la altura desde los primeros minutos del partido.

“Para un equipo que no juega en altura y venir de golpe (a Cusco) es complicado, le afecta mucho y más si tú tienes a un equipo como Cienciano que aprieta. Cieniano no necesita mucho tener mucho tiempo el balón, te juega dentro, fuera y arriba y te hace correr. Esa pausa que el rival quiere para recuperar, Cienciano no te la da”, manifestó el exdefensa en diálogo con el programa ‘Mano a Mano’.

Ciencano recibe a Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026

Vale resaltar que Montevideo City Torque realizó su último entrenamiento en Lima el día de ayer, miércoles 9 de septiembre, en las instalaciones del club Sporting Cristal en La Florida (Rímac), antes de arribar al interior del país para el partido de esta noche ante Cienciano.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026?

Cienciano y Montevideo City Torque se enfrentarán esta noche desde las 7.30 p. m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los uruguayos tendrán la difícil misión de obtener un empate o, por lo menos, no perder por muchos goles para llegar al duelo de vuelta con chances de obtener el pase a las semifinales.

El partido contará con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica. Igual forma, podrás seguir el minuto a minuto a través de Líbero.pe, para que no te pierdas ninguna de las incidencias.