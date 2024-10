Ronald Koeman tuvo duro comentario sobre la situación de Mbappé con PSG

Durante conferencia de prensa, Ronald Koeman no solo habló de como marcha el Barcelona , sino que le hicieron una pregunta sobre el eterno rival y la posibilidad que tiene de reforzar el equipo con el francés Kylian Mbappé , sin embargo su respuesta no fue la esperada.

"Yo soy entrenador del Barcelona, no me interesa hablar de Mbappé. Él mismo tiene que elegir. No es mi problema", sentenció Ronald Koeman tras ser consultado sobre la situación de la estrella francesa.