Ver Movistar Plus, Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO por El Clásico

VER AQUÍ Star Plus EN VIVO el clásico Barcelona frente a Real Madrid en el mítico estadio Camp Nou , en lo que será el partido más llamativo de la fecha 10 de LaLiga . Este compromiso de disputará desde las 09:15 horas de Perú, 11:15 horas de Argentina y 16:15 horas de España. Conoce cómo se encuentran ambos planteles, las incidencias online y el minuto a minuto a cargo de Libero.pe.

Este domingo 24 de octubre, Barcelona vs Real Madrid se verán las caras en una nueva edición del clásico del fútbol español por el marco de la jornada 10 de LaLiga Santander . Los equipos dirigidos por Ronald Koeman y Carlo Ancelotti necesitan sumar de a tres para meterse en la pelea por el título.

¡Bienvenidos al clásico Barcelona vs. Real Madrid!

Este es el once que manda Carlo Ancelotti para el duelo ante el Barcelona:

📍 ¡Estamos en el estadio! 🔜 No queda nada para #ElClásico ... pic.twitter.com/FaBay3hmCg

La escuadra Blanca tiene tapada todas sus salidas en el medio campo y no puede generar su juego.

4' No asocia el Real

Barcelona ha salido enchufado y no deja jugar al Real, pero al momento de aproximarse al área, está fallando en el penúltimo pase.

Mendy no tuvo una opción de salida y jugó con Courtois que regaló el balón al dar un erróneo pase.

La escuadra Merengue no puede salir de su áres y, por ahora, se encuentra acorralado por el equipo catalán.

Barcelona transita el balón pero con mucha calma. No se apura para llegar al área rival.

Ansu Fati no pudo con Alaba y el Madrid ganó una falta.

Memphis trató de pasar entre la defensa, pero su ataque no prosperó.

Ambos equipos están jugando de ida y vuelta en el Camp Nou. No hay tregua.

Madrid le encontró la fórmula llegando de contra. Benzema sacó un centro para Kross, quién remató y, si no fuera por el defensa culé, convertía el segundo.

Kross realizó un cambió de orientación para Lucas Vásquez, quién sacó un centro para Benzema, pero no pudo conectar de cabeza. Buena llegada.

Barcelona tuvo inventiva en el área del Madrid y Ansu Fati por poco anota el empate, si no fuera por el bloqueo de Alaba.

Coutinho hizo un cambio de orientación para el juvenil y el francés lo bloqueó para que no progrese su control.

El zaguero le reclamó de manera eufórica al árbitro una mano de Kross en el área pero el árbitro no compró.

59' Vinicius no pudo definir

La jugada de los culés no prosperarón.

64' No pasó a mayores

Los de Ancelotti llegaron al área del Barcelona y Vinicius, por querer asistir a Benzema, no pudo concretar la jugada.

Mendy sacó un centro para Benzema, quién no pudo conectar, pero tras de él se encontraba Fede Valverde para sacar un remate que estuvo cerca de convertir el segundo.

74' La hinchada no aguanta el empate

76' No prospera el Barza

Por el torneo loca, Barcelona no está entre los tres primeros lugares, pero tampoco es que esté tan lejos, ya que la distancia con el primero, que es la Real Sociedad, apenas es cinco puntos, pero los blaugranas tienen un partido pendiente por disputar.

Revisa los horarios de los principales países para disfrutar del Barcelona vs. Real Madrid:

El Barcelona vs Real Madrid lo puedes ver en directo vía la señal de Movistar Plus, ESPN, TNT Sports y STAR Plus. Precisamente este servicio estará habilitado completamente gratis tres días: 22; 23 y 24.