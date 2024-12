Real Madrid se posiciona en lo más alto de LaLiga al vencer por 2-1 a Barcelona

Vía Roja Directa, el clásico español Barcelona vs Real Madrid EN VIVO ONLINE EN DIRECTO este domingo en el Camp Nou a las 9:15 a.m. de Perú y 16:15 de España. Sigue la transmisión gratis por internet vía ESPN, STAR PLUS, ESPN PLAY. Además, puedes ver el pronóstico del partido, los goles al instante y todos los detalles de la previa en la página web de LIBERO.PE.