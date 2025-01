Guardiola sobre la posible llegada de Xavi al Barcelona: "Hará un gran trabajo"

El hoy entrenador del Manchester City indicó que no habló con Xavi, pero confía que su ex dirigido realizará un gran trabajo en el banquillo del Barcelona.

"No he hablado con Xavi estos días. Me gustaría esperar a que sea oficial, pero si finalmente el acuerdo está cerrado, mis mejores deseos para él. Estoy seguro que hará un gran trabajo, pero me gustaría esperar a que sea oficial", indicó Pep en la conferencia de prensa previo al duelo entre el United y City.