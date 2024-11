No se dieron cuenta: Vinicius Jr. asistió a partido de la NBA, pero nadie lo reconoció

Vinicius Jr. la viene rompiendo en el Real Madrid – que es líder de LaLiga Santander – y se ha ganado la admiración de miles de fanáticos alrededor del mundo que no dudarían ni un segundo en pedirle una foto o saludarlo si lo tuvieran cerca. Excepto, en Estados Unidos, donde parece que nadie sabe de él.

“Es mi primera vez viendo a Miami Heat y estoy muy feliz. También es la primera vez que veo de cerca a los jugadores. Siempre soñé en estar en este campo, me gusta mucho el baloncesto”, comentó Vinicius .

“El ambiente en un partido de baloncesto, no solo en Miami, si no en todas partes, parece un show. Estoy sorprendido de estar aquí. Estoy feliz de ver lo bien que la institución me recibió, hicieron todo lo posible para que estuviera aquí. Quiero mandar un abrazo a todos”, concluyó.