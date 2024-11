Xavi: "No esperábamos ser tan superiores en el Bernabéu. Es un día para disfrutar"

Fue el gestor técnico y táctico del gran golpe de la jornada. Xavi Hernández , DT del Barcelona , indicó que está contento por el rendimiento de sus dirigidos pero admitió que no esperaba ser tan dominante sobre Real Madrid .

"Estoy muy orgulloso y feliz. El barcelonismo tiene que disfrutarlo porque últimamente no teníamos muchas alegrías sobre todo en los Clásicos. Hemos sido mucho mejores en el Bernabéu. Jugando así podemos competir con cualquiera", aseveró en rueda de prensa.

Sobre lo holgado de la victoria expresó que no lo esperaba así. "No esperábamos ser tan superiores en su estadio. Han tenido una semana de descanso y nosotros llegamos el viernes de Turquía. Hemos hecho un partido espectacular y me voy muy satisfecho", explicó.