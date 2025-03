¿Szczesny renovará con el FC Barcelona? Hansi Flick y su rotunda respuesta sobre su futuro

Luego de haber sido víctima de varios goles del FC Barcelona , Szczesny está del lado del equipo español y en cada titularidad que tiene demuestra que su experiencia y talento están intactos. Lamentablemente, en su último partido por la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid no pudo evitar recibir cuatro goles, dejando así la llave abierta a la espera del partido de vuelta.

Debido a todo lo que se dice, Hansi Flick, DT de FC Barcelona, habló sobre la permanencia de Szczesny para la próxima temporada. "No hago ofertas a ningún jugador, porque ese es trabajo de Deco y del club. Como he dicho, me centro en el equipo que tengo. Por supuesto que estamos contentos por él, pero eso lo tiene que decidir Deco", explicó al alemán.