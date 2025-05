DT de Renato Tapia lloró en conferencia tras descenso de Leganés: "Gracias..."

Leganés venció a Valladolid por la jornada 38 de LaLiga, pero no pudo evitar el descenso a Segunda División, pues Espanyol superó a Las Palmas en el otro partido. Tras el pitazo final del árbitro, el entrenador Borja Jiménez se pronunció en conferencia de prensa donde protagonizó un emotivo momento.

Y es que el entrenador español no contuvo las lágrimas luego de no haber logrado la permanencia en Primera, siendo así uno de los momentos más duros en la historia del club al que pertenece Renato Tapia. Cabe mencionar que el volante peruano jugó gran parte del encuentro.

¿Qué dijo el DT de Leganés tras no salvarse del descenso?

“Nuestras últimas palabras solo pueden ser de agradecimiento para la gente y nosotros. No voy a buscar otros culpables, no es el día, y solo puedo pedir perdón a nuestra gente. Llegamos a los 40, pero no nos dio”, explicó el entrenador ante los medios con una expresión de tristeza.

En esa línea, resaltó que no fue la forma en la que querían terminar la temporada, por ello, se refirió a la autocrítica. Asimismo, lloró emocionado y dejó algunas palabras de despedida.

“No sé si es mi despedida. Gracias a la afición solo le puedo decir eso. Que pierdas la categoría y que canten tu nombre y te digan que te quedes nunca lo he visto. Solo puedo dar las gracias”, dijo entre lágrimas.

Leganés dejó emotivo mensaje tras descender a Segunda División

"A veces en la vida no vale con luchar hasta el final. El orgullo de este club y de esta ciudad nos hará volver a latir. Gracias por no rendiros. Aúpa Lega hoy y siempre. Volveremos", se lee en la publicación que compartió el club en sus redes sociales.