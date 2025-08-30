- Hoy:
¿A qué hora juega Barcelona vs Rayo Vallecano, qué canal transmite y dónde ver por LaLiga?
El partido entre Barcelona vs Rayo Vallecano se juega este domingo 31 de agosto, desde el Estadio de Vallecas, por la fecha 3 de LaLiga.
Barcelona visita a Rayo Vallecano este domingo 31 de agosto en el partido por la tercera fecha de LaLiga. El partido a disputarse en el Estadio de Vallecas iniciará a las 2:30 p.m. (hora peruana) y el canal de transmisión a cargo de este importante compromiso es Movistar TV y DirecTV.
¿A qué hora juega Barcelona vs Rayo Vallecano?
En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Barcelona vs Rayo Vallecano, válido por la tercera jornada de la LaLiga:
- México: 13.30 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 14.30 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 15.30 p.m.
- Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 16.30 p.m.
- Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 15.30 p.m.
- Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 12.30 p.m.
- España: 9.30 p.m.
¿Dónde ver LaLiga, partido de Barcelona vs Rayo Vallecano?
Te compartimos los canales donde puedes ver LaLiga EN VIVO, según tu país, y no perderte ningún detalle del Barcelona vs Rayo Vallecano:
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Brasil : ZappingClaro TV+Disney+ Premium Brazil, Sky+Vivo Play, ESPN Brazil
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- México: Sky+Sky Sports Mexico
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia
- Estados Unidos: ESPN+fuboTVESPN App, ESPN Deportes
- Venezuela:Disney+ Premium Surinter, ESPN Colombia
- España: DAZN SpainMovistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2
Barcelona vs Rayo Vallecano por LaLiga
El cuadro blaugrana llega como favorito a este encuentro en Vallecas luego se triunfo 3-2 sobre Levante la jornada anterior, por lo que intentará seguir por el camino del triunfo, esta vez en condición de visita ante un duro rival que no se guardará nada. Los dirigidos por Hansi Flick marchan con puntaje perfecto en este inicio de LaLiga.Barcelona llega como favorito a Vallecas | Foto: EFE
Por su parte, Rayo Vallecano saldrá a lavarse la cara de la derrota por la mínima frente a Athletic de Bilbao, lo que perjudicó su arranque de temporada. Saben que en casa tendrán el apoyo de su hinchada para así poder superar el poderío de Barcelona, uno de los candidatos al título.Rayo Vallecano buscará el triunfo en casa tras su derrota ante Athletic de Bilbao
No olvides revisar tu agenda deportiva
