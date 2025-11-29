- Hoy:
¿A qué hora juega Real Madrid vs Girona, canal TV y dónde ver partido por LaLiga?
La liga española sigue siendo una de las más vistas del mundo y el encuentro entre Real Madrid vs Girona acaparará todas las miradas.
El partido entre Real Madrid vs Girona estará lleno de emoción y podría ayudar a definir algunas posiciones dentro de LaLiga. A continuación, te contamos todos los detalles del encuentro como la hora y canales para ver en vivo la transmisión desde cualquier parte del mundo.
El Real Madrid viene de conseguir dos empates seguidos en LaLiga, por lo que los 'merengues' buscarán acabar con esta racha para recuperar el primer lugar de la tabla de posiciones donde el Barcelona le saca dos puntos de diferencia. Sin embargo, no la tendrá nada fácil porque enfrente tendrá al Girona, que buscará imponerse aprovechando su localía.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Girona?
El partido entre Girona y Real Madrid se estará jugando este domingo 30 de noviembre a partir de las 5:00 p.m. en Argentina, Chile y Uruguay, mientras que en Perú, Colombia y Ecuador se podrá ver desde las 3:00 p.m.
¿Dónde ver Real Madrid vs Girona?
En toda Sudamérica, el encuentro entre Real Madrid vs Girona se podrá ver a través de la señal de Disney+ con Plan Premium. También se puede seguir desde la cobertura de Diario Líbero en tiempo real o en otros canales, según tu país.
- Andorra: beIN Sports 1
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina, ESPN2 Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Colombia, ESPN Colombia
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brasil
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Chile, ESPN Chile
- República Dominicana: Sky Sports Norte
- México: Sky+, Sky Sports Mexico
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Colombia, ESPN Colombia
- Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ABC App, ABC, ESPN Deportes
Historial de partidos entre Girona vs Real Madrid
- Real Madrid (2) - Girona (0) | 23/02/25
- Girona (0) - Real Madrid (3) | 07/12/24
- Real Madrid (4) - Girona (0) | 10/02/24
- Girona (0) - Real Madrid (3) | 30/09/23
- Girona (4) - Real Madrid (2) | 25/04/23
