¡Infalible! Gol de Kylian Mbappé para el 3-0 de Real Madrid ante Valencia por LaLiga

¡Apareció Kylian Mbappé! A los 74 minutos del partido, el astro francés se hizo presente en el marcador para anotar el 3-0 de Real Madrid ante Valencia por la fecha 12 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Un pelotazo de Courtois y posterior asistencia de Arda Güler permitieron a Mbappé decretar la goleada en Mestalla.

Gol de Kylian Mbappé para el 3-0 de Real Madrid ante Valencia

Gol de Mbappé

Gol de Kylian Mbappé