0
ATENCIÓN
Así marcha la Tabla del Clausura
URGENTE
Así se mueve el Acumulado de la Liga 1 2026

¡Infalible! Gol de Kylian Mbappé para el 3-0 de Real Madrid ante Valencia por LaLiga

A los 74 minutos, el astro francés puso la goleada en Mestalla tras una gran asistencia de Arda Güler.

Eduardo Chirinos
Gol de Kylian Mbappé para el 3-0 de Real Madrid ante Valencia
Gol de Kylian Mbappé para el 3-0 de Real Madrid ante Valencia | Foto: Captura DSports
COMPARTIR

¡Apareció Kylian Mbappé! A los 74 minutos del partido, el astro francés se hizo presente en el marcador para anotar el 3-0 de Real Madrid ante Valencia por la fecha 12 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Un pelotazo de Courtois y posterior asistencia de Arda Güler permitieron a Mbappé decretar la goleada en Mestalla.

Real Madrid vence 2-0 al Valencia por la fecha 12 de LaLiga EA Sports 2026-27.

PUEDES VER: Real Madrid vs. Valencia EN VIVO y EN DIRECTO: transmisión del partido

Gol de Kylian Mbappé para el 3-0 de Real Madrid ante Valencia

Gol de Mbappé

Gol de Mbappé

Gol de Kylian Mbappé

Gol de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, Real Madrid

Gol de Kylian Mbappé

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy, sábado 7 de noviembre EN VIVO: programación de la Liga 1, Premier League, LaLiga y más

  2. ¡Infalible! Gol de Kylian Mbappé para el 3-0 de Real Madrid ante Valencia por LaLiga

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano