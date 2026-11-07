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¡Infalible! Gol de Kylian Mbappé para el 3-0 de Real Madrid ante Valencia por LaLiga
A los 74 minutos, el astro francés puso la goleada en Mestalla tras una gran asistencia de Arda Güler.
¡Apareció Kylian Mbappé! A los 74 minutos del partido, el astro francés se hizo presente en el marcador para anotar el 3-0 de Real Madrid ante Valencia por la fecha 12 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Un pelotazo de Courtois y posterior asistencia de Arda Güler permitieron a Mbappé decretar la goleada en Mestalla.
Gol de Kylian Mbappé para el 3-0 de Real Madrid ante Valencia
Gol de Mbappé
Gol de Kylian Mbappé
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