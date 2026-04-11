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Tabla de posiciones de la Liga MX: clasificación de la fecha 14 del Torneo Clausura

Con el clásico entre América y Cruz Azul como el duelo más importante de la fecha, conoce la clasificación actualizada de la LigaMX con los últimos resultados de la jornada 14 del Clausura 2026.

Luis Blancas
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la LigaMX 2026
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la LigaMX 2026 | Composición: Líbero
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La jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se presenta con gran intensidad y emoción, destacando el clásico entre América y Cruz Azul. Además, los equipos que ocupan los primeros ocho puestos compiten ferozmente para mantenerse dentro de la zona de clasificación a la liguilla final. Aquí puedes consultar la tabla de posiciones actualizada del campeonato mexicano.

América y Cruz Azul juegan este sábado por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

PUEDES VER: Hora del partido de América vs. Cruz Azul HOY y qué canal transmite EN VIVO

Tabla de Liga MX 2026: clasificación del Torneo Clausura

ClubPJDGPUNTOS
1. Guadalajara131431
2. Cruz Azul131027
3. Toluca131126
4. Pachuca13625
5. Pumas13924
6. León14-819
7. América13218
8. Tijuana14018
9. Atlas13-418
10. Tigres13317
11. Necaxa13-116
12. Juárez14-316
13. Monterrey13214
14. Atlético San Luis13-214
15. Puebla14-613
16. Querétaro13-712
17. Mazatlán13-1011
18. Santos13-169
América vs Cruz Azul es el duelo más importante de la jornada 14 del Torneo Clausura de la LigaMX

América vs Cruz Azul es el duelo más importante de la jornada 14 del Torneo Clausura de la LigaMX

Partidos de la Liga MX 2026: programación de la jornada 14 del Torneo Clausura

Sábado 11 de abril de 2026

  • Puebla 0-1 León
  • Juárez 1-2 Tijuana
  • Tigres - Guadalajara
  • Querétaro - Necaxa
  • Atlas - Monterrey
  • Pachuca - Santos
  • América - Cruz Azul

Domingo 12 de abril de 2026

  • Pumas - Mazatlán
  • Toluca - Atlético San Luis

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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