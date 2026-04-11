Tabla de posiciones de la Liga MX: clasificación de la fecha 14 del Torneo Clausura

La jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se presenta con gran intensidad y emoción, destacando el clásico entre América y Cruz Azul. Además, los equipos que ocupan los primeros ocho puestos compiten ferozmente para mantenerse dentro de la zona de clasificación a la liguilla final. Aquí puedes consultar la tabla de posiciones actualizada del campeonato mexicano.

Tabla de Liga MX 2026: clasificación del Torneo Clausura

Club PJ DG PUNTOS 1. Guadalajara 13 14 31 2. Cruz Azul 13 10 27 3. Toluca 13 11 26 4. Pachuca 13 6 25 5. Pumas 13 9 24 6. León 14 -8 19 7. América 13 2 18 8. Tijuana 14 0 18 9. Atlas 13 -4 18 10. Tigres 13 3 17 11. Necaxa 13 -1 16 12. Juárez 14 -3 16 13. Monterrey 13 2 14 14. Atlético San Luis 13 -2 14 15. Puebla 14 -6 13 16. Querétaro 13 -7 12 17. Mazatlán 13 -10 11 18. Santos 13 -16 9

América vs Cruz Azul es el duelo más importante de la jornada 14 del Torneo Clausura de la LigaMX

Partidos de la Liga MX 2026: programación de la jornada 14 del Torneo Clausura

Sábado 11 de abril de 2026

Puebla 0-1 León

Juárez 1-2 Tijuana

Tigres - Guadalajara

Querétaro - Necaxa

Atlas - Monterrey

Pachuca - Santos

América - Cruz Azul

Domingo 12 de abril de 2026