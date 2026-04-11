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Tabla de posiciones de la Liga MX: clasificación de la fecha 14 del Torneo Clausura
Con el clásico entre América y Cruz Azul como el duelo más importante de la fecha, conoce la clasificación actualizada de la LigaMX con los últimos resultados de la jornada 14 del Clausura 2026.
La jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se presenta con gran intensidad y emoción, destacando el clásico entre América y Cruz Azul. Además, los equipos que ocupan los primeros ocho puestos compiten ferozmente para mantenerse dentro de la zona de clasificación a la liguilla final. Aquí puedes consultar la tabla de posiciones actualizada del campeonato mexicano.
Tabla de Liga MX 2026: clasificación del Torneo Clausura
|Club
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Guadalajara
|13
|14
|31
|2. Cruz Azul
|13
|10
|27
|3. Toluca
|13
|11
|26
|4. Pachuca
|13
|6
|25
|5. Pumas
|13
|9
|24
|6. León
|14
|-8
|19
|7. América
|13
|2
|18
|8. Tijuana
|14
|0
|18
|9. Atlas
|13
|-4
|18
|10. Tigres
|13
|3
|17
|11. Necaxa
|13
|-1
|16
|12. Juárez
|14
|-3
|16
|13. Monterrey
|13
|2
|14
|14. Atlético San Luis
|13
|-2
|14
|15. Puebla
|14
|-6
|13
|16. Querétaro
|13
|-7
|12
|17. Mazatlán
|13
|-10
|11
|18. Santos
|13
|-16
|9
América vs Cruz Azul es el duelo más importante de la jornada 14 del Torneo Clausura de la LigaMX
Partidos de la Liga MX 2026: programación de la jornada 14 del Torneo Clausura
Sábado 11 de abril de 2026
- Puebla 0-1 León
- Juárez 1-2 Tijuana
- Tigres - Guadalajara
- Querétaro - Necaxa
- Atlas - Monterrey
- Pachuca - Santos
- América - Cruz Azul
Domingo 12 de abril de 2026
- Pumas - Mazatlán
- Toluca - Atlético San Luis
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