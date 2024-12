Kylian Mbappé: Angers cargó contra el uso del VAR para el 2-1 del PSG

El Angers, lejos de quedar conforme con la forma en cómo ganó el PSG, expresó su molestia a través de las redes sociales. "No estamos acostumbrados a quejarnos. Simplemente estamos pidiendo coherencia, equidad, respeto. Respeto a los jugadores, al personal, a la afición que lo dan todo. Porque amamos el fútbol. Simplemente", escribió el club blanquinegro.

Así mismo, los 'scoistes' aclararon que su malestar no es contra el VAR en sí. "Nada contra el PSG, nada contra el propio VAR. Contra su uso peligroso que genera frustración e inequidad. Quizás mañana cosechemos los beneficios. Pero eso no solucionará el problema. Solo el aspecto deportivo debe influir en el resultado de un partido".

Cabe recordar que el estratega de Angers también descargó su fastidio por la polémica del VAR, "Esta noche hay un gran sentimiento de injusticia. Incluso enojado. Siempre he dicho que no lloraré por decisiones arbitrales, no estoy lejos de eso. Es difícil de aceptar", declaró Gérald Baticle tras el partido.