0
EN VIVO
Tabla acumulada actualizada de la Liga 1 2026
EN VIVO
Tabla actualizada del Torneo Clausura en la fecha 7

Jorge Sampaoli y su desgarrador mensaje tras dejar Talleres luego de 7 partidos: "Me duele muchísimo"

El exentrenador de Sport Boys solo duró 81 días en el cargo del cuadro cordobés y apenas ganó un solo partido.

Gary Huaman
Jorge Sampaoli no va más como entrenador de Talleres de Córdoba.
Jorge Sampaoli no va más como entrenador de Talleres de Córdoba. | Foto: ESPN
COMPARTIR

Jorge Sampaoli no va más en Talleres de Córdoba. Luego de siete partidos al mando de la T, con un saldo más negativo que positivo, el cuadro cordobés y el exentrenador de la selección argentina llegaron a un mutuo acuerdo para separar sus caminos.

Barcelona y Rayo Vallecano se enfrentan por LaLiga

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Barcelona vs Rayo Vallecano y dónde ver partido por LaLiga?

A través de un comunicado oficial, Talleres informó esto y reveló que tanto Sampaoli como su comando técnico solo cobraron hasta su último día trabajando en el club. Horas más tarde, el estratega usó sus redes sociales para dejar un desgarrador mensaje de despedida.

A veces, las cosas no salen”, empieza la emotiva carta del exentrenador del Sport Boys y Santos de Brasil.

Luego, señaló que debido a los malos resultados que se dieron, decidió dar un paso al costado: “Pienso que en el fútbol, como en la vida, la única forma de resolver los problemas es trabajar y trabajar y trabajar. Poner la cabeza y el cuerpo el tiempo que sea necesario hasta encontrar soluciones. No pudimos. No pude. Y, en el medio, hay un club y montones de hinchas que, justificadamente, aguardan que las cosas funcionen. Eso agota el tiempo. Es triste. Por el bien del club, eso me lleva a dar un paso al costado”.

Jorge Sampaoli

Carta de despedida de Jorge Sampaoli.

Tras esto, añadió que le duele mucho dejar el cargo porque desde hace mucho tiempo tenía ganas de trabajar en el fútbol europeo luego de su paso por Europa.

Me duele muchísimo porque hace años deseo dirigir en el fútbol argentino. Me encontré en Talleres con deportistas y con trabajadores decididos a competir y a mejorar. Desde los juveniles hasta los mayores. En cada entrenamiento, les juro, lo han -y lo hemos- dado todo. No pudimos. No hay que confundirse: nadie es peor persona por aceptar las malas. Lo que queda es el sentimiento. Este escudo merece una historia mucho mejor que la que está viviendo”, añadió.

Finalmente, agradeció a todos los hinchas: “Quiero agradecerles a todos y a todas por la ilusión. Extrañaré estos colores. Ojalá, cuanto antes, Talleres pueda estar bien arriba.”.

¿Cómo le fue a Sampaoli en Talleres?

  • Duración: 81 días al frente del primer equipo (asumió en junio).
  • Balance de partidos: Dirigió 7 encuentros, cosechando 1 victoria, 2 empates y 4 derrotas.
  • Estadística clave: Fue el período más corto en la carrera del director técnico argentino.
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy, domingo 30 de agosto: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

  2. Real Madrid goleó al Málaga y mantiene el invicto en LaLiga 2026-2027

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano