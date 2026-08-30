Jorge Sampaoli no va más en Talleres de Córdoba. Luego de siete partidos al mando de la T, con un saldo más negativo que positivo, el cuadro cordobés y el exentrenador de la selección argentina llegaron a un mutuo acuerdo para separar sus caminos.

A través de un comunicado oficial, Talleres informó esto y reveló que tanto Sampaoli como su comando técnico solo cobraron hasta su último día trabajando en el club. Horas más tarde, el estratega usó sus redes sociales para dejar un desgarrador mensaje de despedida.

“A veces, las cosas no salen”, empieza la emotiva carta del exentrenador del Sport Boys y Santos de Brasil.

Luego, señaló que debido a los malos resultados que se dieron, decidió dar un paso al costado: “Pienso que en el fútbol, como en la vida, la única forma de resolver los problemas es trabajar y trabajar y trabajar. Poner la cabeza y el cuerpo el tiempo que sea necesario hasta encontrar soluciones. No pudimos. No pude. Y, en el medio, hay un club y montones de hinchas que, justificadamente, aguardan que las cosas funcionen. Eso agota el tiempo. Es triste. Por el bien del club, eso me lleva a dar un paso al costado”.

Carta de despedida de Jorge Sampaoli.

Tras esto, añadió que le duele mucho dejar el cargo porque desde hace mucho tiempo tenía ganas de trabajar en el fútbol europeo luego de su paso por Europa.

“Me duele muchísimo porque hace años deseo dirigir en el fútbol argentino. Me encontré en Talleres con deportistas y con trabajadores decididos a competir y a mejorar. Desde los juveniles hasta los mayores. En cada entrenamiento, les juro, lo han -y lo hemos- dado todo. No pudimos. No hay que confundirse: nadie es peor persona por aceptar las malas. Lo que queda es el sentimiento. Este escudo merece una historia mucho mejor que la que está viviendo”, añadió.

Finalmente, agradeció a todos los hinchas: “Quiero agradecerles a todos y a todas por la ilusión. Extrañaré estos colores. Ojalá, cuanto antes, Talleres pueda estar bien arriba.”.

¿Cómo le fue a Sampaoli en Talleres?