Presidente de Comerciantes Unidos amenaza con renunciar al torneo ante abusos de Tribunal de Licencias

El presidente de Comerciantes Unidos, Aníbal Pedraza, decidió que era momento de levantar su voz de protesta ante lo que él considera un abuso por parte del Tribunal de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol. El mandamás del cuadro natural de Cutervo expresó su molestia, acusó hasta de racismo a las cabezas de la FPF, y amenazó con que su equipo pare en el torneo ante las decisiones que él considera perjudican a su institución.

“Para un club como Comerciantes Unidos, al que represente, es bastante lamentable las decisiones de Licencias de la FPF, que yo entiendo tienen la finalidad de ayudar a crecer a los clubes y así haya un mejor espectáculo, pero también tienen que tener muchos criterios. Por ejemplo, yo estoy seriamente perjudicado en lo económico por la decisión de que no podamos jugar en Cutervo”, dijo de entrada Pedraza.

Luego, contó que “hay un perjuicio social para el pueblo de Cutervo porque no se les permite ver a sus jugadores. Ese estadio, como muchos otros en el Perú, pertenecen al IPD, pero nosotros asumimos todos los gastos, trajimos personas especializadas para ver lo de la cancha sintética, asumimos todos los gastos, pero nada. Ya levantamos las observaciones y no tenemos respuesta de la Comisión de Licencias de la FPF y no lo entiendo. Siento un ensañamiento con nosotros, hasta racismo, no puedo entender otra cosa”.

“Nosotros agradecemos a la gente de Guadalupe dónde estamos jugando por estas circunstancias, pero económicamente estamos en perdida, ya no podemos más. En cualquier cosa momento voy a tener que decirles a los jugadores que no podré pagarles porque todo se está yendo en pasajes, estadía y demás. Es un atentado a nuestra población no jugar en Cutervo, la Comisión de Licencias debe recapacitar. Si esto no se soluciona, tendremos que parar. No podemos seguir así”, finalizó Pedraza que contó, además, se une junto a otros clubes para solicitar la reestrcturación del Tribunal de Licencias.

EL DATO:

Comerciantes Unidos es antepenúltimo del Torneo de Verano con 14 puntos.