Agustín Lozano asegura que será él quien tome la FPF si Oviedo se va

Agustín Lozano, vicepresidente de la FPF, contó a Exitosa que Juan Carlos Oblitas le dijo que las conversaciones con Ricardo Gareca están muy avanzadas. Todo hace indicar a que renovará, pero dependerá únicamente del 'Ciego' o de él, según comentó. Además, también habló sobre la actualidad de la Federación y los audios que han afectado a Edwin Oviedo. Será el mismo Agustín quien tome el cargo de presidente si Oviedo decide irse.

Sobre las renuncias que se han venido protagonizando en las últimas horas, Agustín Lozano comenta lo siguiente: "es preocupante porque no es saludable que las comisiones hayan presentado su carta de renuncia. No es bueno que eso suceda ni con la Federación ni con cualquier otra institución parecida. Edwin Oviedo seguro está evaluando cuál va a ser su posición frente al directorio que ha convocado para el sábado".



Agustín confesó que si Edwin Oviedo decide dar un paso al costado de la Federación Peruana de Fútbol o pide una licencia, no será Franklin Chuquizuta quien deba asumir el cargo, sino él como vicepresidente. "Si Oviedo da un paso al costado o pide licencia yo asumiría la FPF. No he pedido licencia".

Ricardo Gareca está cada vez más cerca. El estratega argentino ya habría tomado una decisión y llegará el jueves a Lima. "Juan Carlos Oblitas y me dio a conocer que las conversaciones están muy avanzadas con el comando técnico de Ricardo Gareca. Me dio la tranquilidad de que esto se estaba manejando de la mejor manera y que estaba casi garantizado la renovación de Ricardo", confesó para la tranquilidad de todos los peruanos.

Por último, se refirió sobre los audios que se han estado difundiendo sobre la mala gestión de Edwin Oviedo: "todo lo que está pasando viene generando una inestabilidad que no es bueno para el buen momento que ha tenido el fútbol peruano. Todos nos estamos de acuerdo en aceptarlo, pero los temas que se le imputa a Edwin creo que son temas muy personales. Yo particularmente como vicepresidente tengo definida cual es mi posición y la daré a conocer el sábado en el directorio de manera responsable".