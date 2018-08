Roberto Siucho: "Somos el equipo más grande" [VIDEO]

Universitario no la pasa bien esta temporada. Pelea partido a partido para no caer en la zona de descenso. El triunfo de anoche ante el Sport Boys del Callao en el Estadio Nacional de Lima fue bueno anímicamente para los intereses cremas. Roberto Siucho fue una de las figuras del encuentro y habló al final del partido.

Aseguró que está muy feliz por el triunfo, pero a la vez se muestra preocupado por la realidad que vive la 'U'. Será difícil que salgan de la zona baja de la tabla acumulada y se le viene una seguidilla importante de partidos al equipo dirigido por el chileno Nicolás Cordova. Además, elogió a la hinchada.

"La verdad que estoy contento. Soy hincha de la 'U' y este momento no me gusta a mi ni a nadie. Mira la hinchada que hasta ahorita en el lugar donde estamos nos viene a apoyar. Esto es muy bonito. Es por eso que somos el equipo más grande", comentó a las cámaras de Gol Perú.

Roberto Siucho consideró además que no venía bien físicamente. Salía de una lesión y quería jugar el partido. Por esa razón, se notó su cansancio a poco de finalizar el encuentro en el Nacional. "Estaba lesionado, derrepente físicamente no me he recuperado muy bien, pero siempre por la 'U' voy a dar todo y salir de esto todos juntos".

A Universitario de Deportes se le vienen partidos de alto nivel. Primero, enfrentará a Sporting Cristal en condición de visitante en el Estadio Nacional. Después se vendrá una nueva edición del único Clásico del fútbol peruano. Alianza Lima visitará a los 'cremas' en lo que será la fecha 12 del Torneo Apertura.