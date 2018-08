Salomón Libman asegura que tomará acciones legales contra Sport Rosario

La situación que viene atravesando el portero nacional, Salomón Libman, no es para desearle a nadie. El club Sport Rosario le adeuda 3 meses y medio de sueldo al arquero y los dirigentes del cuadro de Ancash no le dan la cara.

En esta situación, Salomón Libman conversó con ‘La Sobremesa’ de Radio Ovación y contó detalles de cómo fue su abrupta salida de Sport Rosario: "Cuando llego de viaje del receso del Mundial, el gerente me comunica que no pueden contar conmigo porque no pueden ganarme. Había gente que ganaba igual que yo y se quedó, pero a mí me dijeron eso. Llegamos a un acuerdo y se comprometieron a pagarme hasta donde trabajé, pero los cheques rebotaron.

De igual manera, el ex arquero de Alianza Lima reveló que cansado de estas conductas arbitrarias de los dirigentes de Sport Rosario tomará acciones legales contra el club: "Cuando estuve en el club siempre prioricé lo deportivo, me debían 2 meses y medio y nunca salí a hablar porque quería ganar en la cancha. Ahora veo que quieren contratar mientras todavía no me pagan y eso me mortifica.

“Los dos primeros cheques rebotaron por falta de fondos, pero el tercero fue porque había vencido la licencia de poderes del presidente para firmar un cheque. El lunes me reuní con un abogado para comenzar a tomar medidas legales", finalizó Salomón Libman.

Tras una mala salida de Sport Rosario el ex portero de la Selección Peruana agregó que está todo definido para que en Clausura vista las sedas de Melgar de Arequipa: "El tema está prácticamente está cerrado, me siento contento por esta oportunidad y gracias a Dios las cosas se dieron. Melgar es un equipo grande, ¿quién no quisiera estar ahí?