Irven Ávila: "La suspensión de Guerrero me abre una posibilidad en la selección"

Irven Ávila se encuentra en un buen momento en el Monarcas Morelia. En el último partido del conjunto 'canario', el exCristal anotó su segundo gol consecutivo en el Apertura. Con la suspensión de Paolo Guerrero por 8 meses fuera de las canchas, el 'cholito' fue preguntado sobre sus posibilidades de ser convocado a la selección peruana.

"Lamento lo de Paolo, a nadie le gustaría estar en su pellejo pero son situaciones que se dan. Es cierto que con esto se ha abierto una posibilidad en la selección pero no solo para mí, sino también para todos los delanteros peruanos. Hay que trabajar y llenarle los ojos al entrenador si queremos ocupar el lugar de Guerrero", declaró Ávila en Radio Ovación.

El delantero de Morelia también habló sobre su compatriota en el combinado 'canario' y su convocatoria a la 'bicolor' para los amistosos contra Holanda y Alemania. "Estoy contento por el llamado de Ray Sandoval, ya que lo tengo cerca. Por mi lado, yo trabajo en silencio pero siempre estoy a la espera de ser convocado. Son decisiones del técnico y soy consciente de que él se maneja con un grupo de futbolistas que le han dado resultados. Mientras tanto, yo tengo que trabajar como lo he venido haciendo".

Luego, el atacante huanuqueño recalcó el tiempo que estuvo jugando para Lobos BUAP como ayuda para mejorar su rendimiento en la Liga MX. "Los seis meses que estuve en Lobos BUAP me sirvieron no solo en la adaptación, sino también para conocer el otro lado del fútbol. Nunca antes había peleado el descenso, me tocó hacerlo ahí y fue algo muy difícil de lo que aprendí. Cuando llegué a Morelia, el presidente me dijo que me habían seguido por un año y que mi llegada no se había podido concretar anteriormente".

Finalmente, Ávila comentó sobre Sporting Cristal, equipo del cual siente mucho cariño y su buen presente en el Torneo Descentralizado. "Sigo mucho el fútbol peruano y, obviamente, tengo que seguir a Cristal porque me siento identificado con ellos. Sé que si gana el domingo sale campeón del Apertura. Habló con gente del equipo muy seguido y con Alfonso García Miró, que es muy amigo mío. Estoy seguro que van a campeonar este fin de semana".

EL DATO

Irven Ávila lleva dos goles anotados en los 6 partidos que ha jugado con Monarcas Morelia por Liga MX.