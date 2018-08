'El Puma' Carranza, ídolo de Universitario, es operado de la vesícula [VIDEO]

La madrugada de hoy se dio un hecho que conmociona a todos los fanáticos del Club Universitario de Deportes, debido a que uno de sus máximos ídolos en la historia merengue fue internado por un problema de salud que lo obligó a ingresar a la zona de cuidados intensivos.

'El Puma' ahora se encuentra reposando para estar totalmente preparado en lo que será uno lucha interna para poder sobreponerse a una operación a la vesícula que duró aproximadamente 4 horas de arduo trabajo médico.

Según se pudo conocer mediante la información que brindó su entorno que este proceso de operación tuvo inicio a las 10:00 a.m. y no hay noticias recientes sobre la actualidad del ex mediocampista 'crema'.

Hoy martes pasó la noche en la zona de 'Cuidados intensivos' de la Clínica San Pablo, lugar donde 'El Puma' fue normalizado en su salud después de los fuertes dolores que lo intranquilizaron en la madrugada. Queda esperar alguna novedad.

3 horas dura la operación a la vesícula a la que se someterá José Luis Carranza. Fuerza Puma! — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) 28 de agosto de 2018

EL DATO:

'El Puma' Carranza jugó toda su vida como profesional en un solo club: Universitario de Deportes.