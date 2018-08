El cariño de Pablo Lavandeira con jugadores de Alianza Lima [VIDEO]

El mediocampista uruguayo, Pablo Lavandeira, fue presentado de manera oficial por el club Universitario de Deportes como su flamante refuerzo. Sin embargo, no solo el contrato uniría al jugador de 28 años, sino un curioso percance ocurrido en el 2015.

Sábado 24 de octubre de 2015 y la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) se jugaba la vida para mantener la categoría en Primera División. La desastrosa campaña en el Apertura generó que por entonces - los dirigidos por 'Rafo' Castillo - salgan decididos a lograr los tres puntos ante los íntimos, quienes eran comandados por Gustavo Roverano.

Alianza Lima desperdició varias claras: Gabriel Costa - hoy jugador de Sporting Cristal - falló la más importante para el cuadro de La Victoria. Ese perdón saldó caro: Javier Robles anotó al minuto 34 el primero con los que se fueron al descanso.

El replanteamiento de la 'Máscara' no tuvo etapa de maduración y es que minuto antes del ingreso del delantero colombiano, Carlos Preciado, recibió el segundo embate por parte de Víctor Rossel. Posterior a ello, fue un dominio completo del cuadro cajamarquino.

Pablo Lavandeira no pudo anotar en aquel encuentro pues el arquero Daniel Prieto ahogó su grito tras atajarle un sendo cabezazo que iba al ángulo derecho del pórtico. No obstante, ello no importó porque sería protagonista de un altercado con el lateral izquierdo, Luis Trujillo, al término del cotejo.

EL DATO

Pablo Lavandeira debutó el 2008 en el Tacuarembó de Uruguay. Llegó al Perú en la temporada 2015 para defender los colores de UTC.