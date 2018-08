DT de la San Martín aclaró sus palabras sobre el árbitro e Ysrael Zúñiga

Ysrael Zúñiga, acaso uno de los máximos ídolos en la historia del Melgar, le dijo adiós al fútbol el pasado sábado anotando un gol en el triunfo por 3-2 ante la San Martín. Sin embargo, en un día inolvidable para el 'Cachete' y el club arequipeño la fiesta se vio empañada por las palabras del DT rival.

Tras el pitazo final, Carlos Bustos, víctima de la impotencia tras la derrota de su equipo, lanzó unas duras palabras en su camino a los camerinos: "Escuché al árbitro Diego Haro decir que cobraría un penal a favor de Melgar para que 'Cachete' anote". Y la polémica estaba más que servida.

Sin embargo, cinco días después de aquel incidente, el DT de la San Martín se retractó de sus palabras y explicó el contexto en que sucedió todo aquello que causó polémica e indignación en redes sociales.

"Voy a explicar esta situación pero, antes que todo, me extrañó que en las redes sociales salió que había declarado que le iban a dar un penal a Zúñiga por su retirada. Al ser expulsado, no pude declarar después del encuentro y de eso se encargó mi asistente. Lo que pasó fue que un futbolista me dice que escuchó a un jugador del Melgar diciéndole al árbitro antes del cotejo 'a ver si puede hacer un gol Zúñiga' y el juez, a lo mejor en broma, dice 'le doy un penal'", afirmó Carlos Bustos en una entrevista con 'Marcando La Pauta' de Radio Ovación.

"Luego hablé con la cuarta y le dije que esas cosas no se dicen ni en broma. Ahora analizando todo eso con la frialdad del caso, el árbitro contestó eso pero no creo que haya tenido una mala intención o algo. Entiendo cómo se pudo presentar esa charla, aunque sin lugar a dudas el gol que metió Zúñiga al inicio terminó solucionando todo", sentenció.

Ysrael Zúñiga cimentó el camino del triunfo de Melgar ante la San Martín. El 'Cachete' anotó el primer gol del partido, pero no de penal. El ahora exjugador de 42 años aprovechó un pivoteo para definir debajo del arco. Fue su gol número 117 con la camiseta del 'Dominó', club del cual es su tercer máximo goleador histórico.

Ysrael Zúñiga logró dos títulos con Melgar: el Descentralizado 2015 y el Torneo de Verano 2017.