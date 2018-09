Presidente de Comerciantes Unidos se pronuncia tras la agresión sobre Michael Espinoza

Este sábado un hecho lamentable volvió a ocurrir en el fútbol peruano, el árbitro Michael Espinoza fue agredido por dos sujetos no identificados durante el entretiempo del encuentro entre Comerciantes Unidos y Ayacucho FC por la primera fecha del Torneo Clausura 2018.

El encuentro fue suspendido y en las próximas horas se determinará cual será el resultado definitivo de este encuentro. Sobre este lamentable hecho, el presidente de Comerciantes Unidos, Aníbal Pedraza conversó con Radio Ovación y aseguró que asumirán la responsabilidad del caso.

“No sé qué sanción nos impondrán. Si bien es cierto, se está jugando a puertas cerradas. Pero esto pasó por un tema de protocolo del estadio. Pero nosotros asumimos las consecuencias. No es recomendable pasar por este tipo de situaciones”, afirmó el también alcalde de Cutervo, Aníbal Pedraza.

También dejo entrever algunas polémicas decisiones de la Federación Peruana y las injusticia que según Aníbal Pedraza, cometen contra Comerciantes Unidos: “Nosotros pedimos que se nos reprograme un partido, y no lo hicieron. Pero con Alianza Lima o la ‘U’ sí lo hacen. Desconocemos esas razones. En Cutervo nunca ha sucedido un tipo de desmán. La barra es respetuosa. La cancha, levantamos todas las observaciones para que la FPF nos habilite, y no pasó. El club invirtió 40 mil dólares. De repente nos están pinchando la llanta para no poder caminar. No sé qué pecado pagamos ante la FPF”