Henry Gambetta, presidente de la CONAR: "A Michael Espinoza le mostraron la cacha de un arma"

Luego de lo sucedido en la previa del partido entre Comerciantes Unidos vs Ayacucho, en donde el ábitro principal del encuentro, Michael Espinoza, fue agredido, el jefe del Departamento de Abitraje de la CONAR, Henry Gambetta brindó más detalles de lo que pasó.

"Michael me comunicó que al salir del camerino para dirigirse al campo de juego para iniciar el segundo tiempo, una persona lo bloqueó, se le paró al frente, no le dejó el paso y por atrás vino otra persona que le agredió por la espalda; tuvo que refugiarse en el camerino. Esta primera persona le mostró la cacha de un arma, es lo que me contó", aseguró.

Además, Espinoza indicó quiénes son los responsables de lo sucedido: "Lo que extraña es que era un partido a puertas cerradas y sucede estas cosas, los responsables son los organizadores, en este caso Comerciantes Unidos", acotó.

Incluso, sostuvo que los agresores estarían involucrados con gente del club local: "Solo están autorizados para estar en el estadio son jugadores, dirigentes, árbitros, comisario y la prensa. Definitivamente las persona que han agredido tienen una vinculación con el equipo".

Dato

Ayacucho FC gana 2-0 a Comerciantes Unidos cuando el partido fue suspendido.