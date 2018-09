Tabaré Silva y la tensa discusión con periodista tras empate con Sport Huancayo [VIDEO]

Real Garcilaso debutó en el Clausura con un empate ante Sport Huancayo en condición de local, resultado que a la postre provocó una tensa discusión entre el técnico Tabaré Silva y un periodista que cubre al club celeste.

“Usted sabe que acá en Real Garcilaso cuando los resultados no se da lo primero que se hace es sacar al técnico… yo le veo sonriente cuando usted tendría que estar con bronca”, le increpó el hombre de prensa al técnico uruguayo, quien no se quedó callado y respondió con todo.

“Usted es un atrevido. Usted no es un periodista o debe ser un hincha mandado por alguien… Usted no me va decir como comportante… Me debe hacer preguntas de resultado y no de mi comportamiento”, contestó Tabaré Silva.

Sin embargo, eso no fue todo. Ambos personajes siguieron con la discusión por el resultado, pero fue el técnico quien cortó la charla, se paró de su asiento y se marchó. ‘Usted es un malcriado profesor”, señaló el hombre de prensa al técnico al dejarlo hablando solo.

DATO:

Real Garcilaso marcha quinto en la tabla general del acumulado. El cuadro cusqueño suma 47 puntos y está a cinco del segundo lugar.