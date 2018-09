Carlos Univazo: "El Nacional tiene un costo de casi como jugar en Wembley"

Universitario de Deportes derrotó ayer martes de forma agónica a UTC por un marcador de 2-1 en la segunda jornada del Torneo Clausura 2018. Sin embargo, más allá del triunfo ‘crema’, la hinchada hizo sentir su molestia por el mal estado del gramado del Estadio Monumental y por no jugar en el Nacional.

Y es que la pésima cancha del recinto ‘merengue’ hizo que sus propios jugadores tengan dificultades en su juego. El gerente de Comunicaciones de la U, Carlos Univazo, se pronunció hoy miércoles en una radio local sobre este tema e indicó que es casi imposible alquilar 'El Coloso de José Díaz' porque tiene un costo tan alto como el estadio del Arsenal de la Premier League.

“Es evidente que la cancha no va a llegar. Yo publiqué algo al respecto, obviamente yo no soy el que juega, vamos a evaluar qué se puede hacer al respecto. Había una idea de jugar en el Nacional, pero con estas sanciones no tiene sentido”, manifestó Univazo a RPP.

“Cómo podríamos jugar en una buena cancha a puertas cerradas que tiene un costo como jugar en Wembley”, señaló el periodista peruano sobre el Nacional de Lima en el programa ‘Fútbol Como Cancha’.

Univazo también se refirió al evento religioso que tendrá el Monumental en algunos días: “Si no se puede jugar ahí, porque el técnico lo determina, vamos a buscar las alternativas. Nicolás Córdova estaba molesto por lo que dijo ayer, pero como el equipo ha ganado, obviamente vamos a buscar una solución a este asunto”.

EL DATO

Universitario sumó sus primeros tres puntos en el Torneo Clausura 2018 porque la fecha anterior perdió ante Melgar en Arequipa.