David Cortés: "El profe siempre buscó la forma de anotar otro gol a la 'U'

David Cortés, uno de los protagonistas en la victoria de Academia Cantolao ante Universitario por el Torneo Clausura, habló sobre el gol anotado a los cremas y la convicción mostrada por su técnico, Guillermo Esteves, para ampliar la ventaja en el marcador tras el 1-0.

"El profe Esteves siempre buscó la alternativa de salir a anotar otro gol en el partido con la 'U'. Me llamó y me dijo para entrar. Gracias a Dios se logró ejecutar lo que quiso plasmar y pude hacer el gol para cerrar el compromiso. Lo que estamos haciendo es intentar salir del descenso pero, ¿por qué no podemos apuntar a un torneo internacional? Le caería bien al equipo y a los compañeros", declaró Cortés en Radio Ovación.

También, el atacante colombiano confesó que el fútbol peruano tiene cierto nivel de competitividad. Además, considera que el calendario presenta varios desafíos, sobre todo en algunos escenarios que se encuentran en altura.

"El fútbol peruano es muy rápido y de mucho roce. Particularmente la altura me complica un poco pero estamos para adaptarnos y hay que seguir como venimos, dándole lo mejor para el equipo. Ahora nos toca con Ayacucho FC, que será un cotejo muy disputado porque ellos están buscando salir del descenso".

EL DATO

David Cortés anotó el 2-0 ante Universitario tras ingresar por Oshiro Takeuchi en el minuto 65.