Manuel Fernández: "Era una necesidad darle solidez defensiva a Sport Boys" [VIDEO]

El entrenador del Sport Boys, Manuel Fernández, confesó que uno de los retos a cumplir, tras aceptar asumir las riendas de la escuadra rosada, era devolverle la capacidad defensiva y, a partir de allí, elaborar y fortalecer la idea de juego que pretende plasmar.

"Volví a analizar el partido (contra Municipal). Me parece que el equipo mostró una solidez defensiva que me deja contento, salvo un pelotazo cruzado que llega en extremo opuesto y que tiene una situación de peligro. No tuvieron situaciones claras más allá de una pelota parada o algo aislado, entonces los chicos venían de sufrir muchos goles en los ultimos partidos y era una necesidad poder darle solidez defensiva", refirió.

"A partir de esa solidez defensiva, por momentos pudimos construir un juego más elaborado y me voy con la bronca de haber tenido esas situaciones tan claras de gol y no hayamos podido concretar".

Tras ser consultado por el rendimiento del portero de Municipal, Steven Rivadeneyra, Fernández dejó entrever que parecía haberle hecho un seguimiento al guardameta peruano pues indicó que "ya venía haciéndolo bien en partidos anteriores, la verdad que está en un gran nivel. No pudo ser, pero creo que hubiese sido un premio importante para el esfuerzo que hicieron los chicos".

"Iremos adaptando la idea de acuerdo al rival. Municipal trajo los extremos muy adelantados y por ello decidimos utilizar un esquema diferente para cubrir todo el ancho del campo. En función de lo que vamos viendo, plasmaremos nuestra idea".

Respecto a su próximo rival, Real Garcilaso, el ex entrenador de las inferiores de Defensa y Justicia resaltó las cualidades del plantel dirigido por Tabaré Silva y espera un gran encuentro en el Callao.

"Hemos aprovechado estos días de no competencia para poder ir observando a todos los rivales inmediatos. Ellos (Real Garcilaso) vienen de un buen partido de local en donde por ahí los contextos son distintos, la posibilidad de jugar en la altura, un partido que se dieron muchas transiciones. Vamos a preparar el partido", concluyó.

EL DATO

La estancia de Sport Boys (34 pts) en Primera División peligra debido a que se ubica décimo cuarto en la tabla de colocaciones: está a un puesto de descender (Ayacucho 28 pts).