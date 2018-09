Universitario jugará ante Unión Comercio en plena 'Fecha FIFA'

Universitario de Deportes se alista para levantarse en el Torneo Clausura luego de su derrota ante Cantolao en el Callao por 2-0. Este fin de semana jugará ante la San Martín por la siguiente jornada del campeonato sin problema alguno en el Estadio Monumental de Ate a pesar de que el Sistema de Licencias de la FPF dijo que el campo está en mal estado y no se puede jugar ahí.

El próximo miércoles, el equipo de Nicolás Córdova tenía que jugar ante Unión Comercio por el Clausura, pero no encontraba cancha. El Estadio Nacional está ya comprometido y se habló hasta de Huacho y Trujillo. Sin embargo, el partido será reprogramado para la siguiente fecha FIFA. Muchos hinchas se preguntan si es que el cuadro crema corre riesgo de perder los puntos en mesa.

CONFIRMADO: Universitario, como estaba establecido, jugará sin problemas este domingo en el Monumental ante San Martín. El partido del miérdoles ante U. Comercio se reprograma para la próxima fecha FIFA. ¿Peligros de perder puntos en mesa? No, porque es un mandato de Licencias. — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) 21 de septiembre de 2018

La respuesta es no. Universitario no se verá afectado debido a que este tema es un mandato del Sistema de Licencias. Por eso, el encuentro se jugará durante las fechas que la Selección Peruana esté en la próxima fecha FIFA y no haya campeonato local. Por lo pronto, los dirigidos por el chileno están concentrados para lo que será el duelo de este fin de semana ante los 'Santos'.

Cabe destacar que, para el encuentro ante Unión Comercio, ya deberían estar aptos para volver a las canchas los jugadores Aldo Corzo y Alberto Rodríguez, quienes se lesionaron en el último partido ante la Academia Cantolao.