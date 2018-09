Juan Carlos Oblitas preocupado por la hechos de violencia en el fútbol peruano

Juan Carlos Oblitas no escapa de los temas de violencia que invaden el fútbol peruano. El director deportivo de la FPF se mostró preocupado por los hechos ocurridos en las últimas semanas que han llevado a las autoridades a cerrar tribunas en los estadios alejando a las familias del espectáculo deportivo.

Para Oblitas, el cerrar las populares de los equipos grandes como Universitario y Alianza Lima, no son la solución a un problema social y que la violencia se debería erradicar de otras formas de manera que no empañen el fútbol.

"Se suspende ese partido porque afuera había problemas. Yo no he conocido nunca que se suspenda un partido porque fuera del estadio haya problemas, la responsabilidad no es de Alianza Lima", señaló Juan Carlos Oblitas para RPP Noticias.

"Esas suspensiones que te llevan a jugar sin una tribuna no te llevan a resolver el problema (...) es un tema que lo venimos repitiendo y no lo resolvemos, y no lo resolvemos porque cada uno lo ve desde su punto de vista y no ayudan a los que hacen el espectáculo que son los clubes", enfatizó.

Como se sabe Universitario y Alianza Lima arrastran tres fechas de suspensión de sus tribunas populares como castigo por distintos incidentes ocurridos. Una medida que busca sentar precedentes; aunque el remedio parece resultar peor que le enfermedad.