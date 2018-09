Renato Tapia regresa a la Selección Peruana

En los próximos días, el seleccionador Ricardo Gareca oficializará la convocatoria para los amistosos de octubre (12 ante Chile y 16 con Estados Unidos), sin embargo el Feyenoord se adelantó a la noticia.

El club holandés anunció el retorno de Renato Tapia a la “sele” tras perderse los partidos ante Holanda y Alemania por lesión, y no tener el ritmo necesario para una alta competencia ante rivales de elite.

“Mis compañeros en el Feyenoord se asombraron de que no esté convocado. Me duele no estar ahí porque quiero representar a mi país y jugar este tipo de partidos, pero hoy lo que toca es seguir entrenando”. dijo Tapia a Movistar Deportes cuando no fue convocado en la pasada fecha doble.

El volante es una pieza fija en el once del “Tigre” que se ganó un lugar luego de las Eliminatorias que nos llevaron a la Copa del Mundo. El “Cabezón” gozó de 14 convocatorias en aquel proceso y ahora buscará demostrar su mejor nivel sin perder la idea de juego que requiere el comando técnico.

Con tres goles en la selección, el futbolista de 23 años seguirá en la primera línea de volante junto a Yoshimar Yotún otro fijo en las convocatorias del “Tigre”. Su sueño es pelear la Copa América de Brasil 2019 y jugar en Qatar 2022.