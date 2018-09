Mundial Sub-17 Perú 2019: Conoce a las primeras selecciones clasificadas al torneo FIFA [VIDEOS]

La confirmación que 'La Copa Mundial de Fútbol Sub-17' se lleve a cabo en 2019, a mediados del próximo año en Perú se vivirá una fiesta fantástica llena de valores y deporte, pero ojo, los jugadores deben haber nacido después del 1 de enero de 2002 para estar oficialmente en la categoría de sub 17 para jugar este torneo.

Este interesante dato y motivo de tener una Copa Mundial Sub-17, será el evento organizado por FIFA albergado en Perú por segunda vez (el primero se jugó en 2005), un anfitrión con experiencia en esta categoría y directamente promocionado por Gianni Infantino -Presidente de la FIFA-.

Esto en la base legal y de organización, pero en el factor deportivo que conlleva a los diversos equipos a participar. Por el momento son solo 5 los equipos calificados para jugar este campeonato de la categoría. El Mundial Sub-17 (Perú 2019) se jugará entre el 5 y 27 de octubre. Carlos Silvestri será el encargado de dirigir a la Selección Peruana Sub-17.

Como anfitrión uno de los clasificados es Perú para el Mundial Sub-17 2019: Quienes lo acompañan hasta el día de hoy son Islas Salomón y Nueva Zelanda, la segunda es Islas Salomón que hizo historia el martes 18 de septiembre clasificando a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Perú 2019 después de vencer a Fiji por un contundente 3-1 y ser el primer semifinalista de su región.

Mientras que el tercero es Nueva Zelanda también de Oceanía por vencer de forma aplastante a Tahití por 4-1 y ganó así la chance clasificatoria. El cuarto y quinto participantes salen de Asia, con Japón y Tayikistán al avanzar a las semifinales del Campeonato Asiático Sub-16: (Japón venció 2-1 a Omán) y (Tayikistán empató 1-1 contra RDP de Corea, para ganar en penales por 4-2).

Football. History. Made. 🎥 Raphael Le'ai thrills again at the @OFCfootball U-16 Championship, and ensures the 🇸🇧 Solomon Islands head to their first ever @FIFAWorldCup at any level! 👇 https://t.co/GaNLaenyM2

Toyama Shoji's 81st minute strike earned 🇯🇵 Japan a place in the #AFCU16 Championship 2018 semi-finals and their ticket to the 2019 FIFA U-17 World Cup after they edged 🇴🇲 Oman 2-1 in their last eight tie!



Match Report: https://t.co/yOOphlB8RNhttps://t.co/KhMUWsUaZT