Raúl Fernández sobre su expulsión: "Me chocó en el pecho" [VIDEO]

La dura derrota que sufrió Universitario de Deportes ante Ayacucho FC en el Ciudad de Cumaná por la fecha 6 del Torneo Clausura 2018, ha dejado grandes estragos y bajas para lo que se avecina para el plantel dirigido por Nicolás Córdova.

No obstante, la gran polémica desatada en dicho cotejo fue la resolución del árbitro de la contienda, Miguel Santiváñez, quién en primera instancia decidió no expulsar al portero de la U, Raúl Fernández, a pesar de que el jugador del cuadro crema había impedido - deliberadamente con la mano - el disparo del volante Ever Chávez.

"Me chocó en el pecho. No lo puedo decir, estoy caliente, y si hablo mal derrepente me meten como 50 fechas. Creo que ahora hay VAR acá en Perú, una vergüenza", señaló en entrevista a Fútbol en América.

Fernández denunció la existencia de un complot contra el conjunto de Ate, así como un presunto tema personal de parte de los árbitros para con él.

"Lo único, como te puedo decir, denunciando esto hace rato, lo de los árbitros, no sé si tienen algo contra mi persona. A mi me sorprende la verdad. No me chocó en la mano, después pueden decir muchas cosas. Primero saca amarilla, o sea, una vergüenza, en serio. Si nos quieren perjudicar, quieren meter la mano, están perjudicando a la U hace rato. A mi me sorprende", detalló.

EL DATO

Raúl Fernández fue expulsado al minuto 7 del Primer Tiempo tras atajar con la mano - fuera del área - el disparo de Ever Chávez. No obstante, Universitario de Deportes se quedó con 9 hombres: Juan Manuel Vargas vio la roja al minuto 70.