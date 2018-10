Erick Osores a los hinchas de la U: "Mueran de pie como hombres" [VIDEO]

El descenso ya no es un tema utópico para Universitario de Deportes. Aquel trillado asunto, que se mencionaba a inicios de año debido a las limitaciones deportivas y dirigenciales para poder solver a la institución, hoy es una realidad. La victoria de Unión Comercio, Ayacucho FC y del propio Comerciantes Unidos, reflejan que la crisis por la que pasa cuadro estudiantil, una de las peores en más de 90 años de vida en el mundo del fútbol.

Una situación similar - hasta peor - fueron las que vivieron los hinchas de Deportivo Municipal en el año 2009: la ausencia dirigencial y la crisis económica desembocó y generó que el cuadro edil descienda de Segunda División a Copa Perú, es decir, estuvo al borde de desaparecer como sucedió con Ciclista Lima, Atlético Chalaco, entre otros. Esto fue recordado por Erick Osores - conductor de Fútbol en América - quién envió un duro mensaje a los hinchas de Universitario de Deportes: los incitó a acompañar a sus colores en este duro momento.

"En el 2009, yo soy hincha de Muni (Deportivo Municipal), todo el mundo sabe., nos tocó pasar la peor crisis, el peor momento de nuestra historia. Ir a Segunda (División) no era un drama para Muni, para Muni el máximo drama fue descender de Segunda a Copa Perú. Fue lo más horrible que a mi tocó pasar como hincha", refirió.

"Hay algo que yo hice y no me arrepiento, ni me arrepentiré nunca. Más perdíamos, peor jugábamos, nunca ganábamos, nos íbamos en picada, nos quitaban puntos. Todo era crisis. Todo era malo, pero la mejor enseñanza que me quedó aquella vez, fue que los partidos más bravos y más difíciles y yo más iba al estadio. Es más, tenía la certeza, estaba casi seguro, que en el último partido frente a Sullana, en el horno allá frente a Torino, estoy seguro que no la salvábamos", añadió.

"Pero ¿Saben que hice? Compré mi boleto en la madrugada, el avión y me fui a morir de pie con mi equipo. Yo les digo a los hinchas de Universitario, esta noche, ustedes que son tantos y son muchos más que nosotros (los hinchas de Municipal), vayan a morir de pie con su club, se están yendo a la baja. Yo creo que se van a ir a la baja. Yo creo que la U va a descender. Yo les digo a ustedes que mueran de pie, como hombres. Llenen la cancha. Son miles y millones, si les habilitan dos tribunas, que no quede una butaca libre. Vayan todos. Jueguen su partido. Mueran pie. Si salvan, salvan, en buena hora para ustedes. Pero si no salvan mueran de pie", concluyó.

EL DATO

Universitario de Deportes se ubica en zona directa de descenso: penúltimo en la tabla acumulada con 35 puntos a tres de Unión Comercio, con quién tiene un partido pendiente.