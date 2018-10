Juan Carlos Oblitas se pronunció sobre las camisetas de la Selección Peruana que se desteñían

Durante el amistoso que disputó Perú contra Chile, hubo un detalle que no pasó desapercibido en los hinchas nacionales: las camisetas que utilizaban los jugadores de la 'Bicolor' se comenzaron a desteñir con el correr de los minutos.

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, habló sobre el tema: "Este es un tema que sí se ha dado. Sería de nuestra parte una tontera no aceptarlo, pero se va a arreglar. Es algo que ha pasado y, es más, se tiene que arreglar".

Asimismo, confirmó que los dirigidos por Ricardo Gareca jugarán ante Estados Unidos con la camiseta alterna.

"Vamos a jugar de rojo. Es algo, que yo sepa, ya estaba previsto. No vamos a tener ese problema y vamos a ver el partido nada más", señlaó.

Finalmente, también habló sobre los comentarios y críticas que recibió el uniforme de la Selección Peruana al ser presentado.

"No estoy metido en eso (redes sociales) a mí me gusta ver cara a cara a la persona cuando opino. No me gustaría cambiar opiniones con gente que no conozco. Es complicado porque también hay una legión de idiotas que pueden entrar", sentenció.

El dato:

La marca Marathon comenzó a vestir a la Selección Peruana después del Mundial de Rusia 2018.