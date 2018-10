Mario Salas: "No creo que el equipo se haya relajado, es algo más futbolístico”

Hace tres fechas que Sporting Cristal no gana y eso es una gran preocupación para sus hinchas que estaban acostumbrados a golear fecha tras fecha a cualquier equipo. Sin embargo, ahora el presente es distinto, pero Mario Salas confía en volver a la senda goleadora este domingo ante UTC.

"No creo que el equipo se haya relajado, es algo más futbolístico, solo es eso. Estos dos partidos significan un llamado de alerta, debemos tener en cuenta eso. Pero hemos hecho cosas positivas durante el año que nos dan la confianza para poder salir de este mal momento. Confiamos en recuperar nuestro fútbol", puntualizó Mario Salas.

Además, el técnico de Sporting Cristal señaló que será importante ganar este domingo para agarrar confianza para lo que resta del torneo. "seguimos mirando el campeonato y cada uno de los partidos cómo cuando empezamos. Cada encuentro que viene es el más importante. Contra UTC es un partido importante y queremos ganarlo. Queremos quedarnos con los tres puntos para seguir peleando el campeonato".

En otro momento, Mario Salas habló de los posibles refuerzos que hará el club para la próxima temporada para lo que será su participación en la Copa Libertadores. "No pienso en poner en jaque el presupuesto del club, si el plantel nos dio alegrías hasta ahora por qué traería más jugadores. Los préstamos que se dieron fueron hablados con la institución. No hay excusas, solo un tema de decisiones en el aspecto futbolístico que pudieron ser mejores".

Finalmente, el técnico rimense se encargó de mandar un mensaje al Club Sport Boys. “No es posible que los jugadores que trabajan mes a mes no puedan recibir sus remuneraciones a fin de mes. El fútbol profesional no debe tener estas cosas, si siguen ocurriendo, es probable que el hincha se desentienda de su equipo y finalmente el más perjudicado es el club. En algún momento hablé que más bajo no se podía caer y es momento de que se pueda utilizar eso como impulso para salir adelante y mejorar las cosas en el fútbol peruano".