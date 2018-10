Sergio Ibarra empató con George Forsyth en el 'Checho Challenge' [VIDEO]

La mañana del duelo entre ambos personajes deportivos empezó con la visita de 'La selección peruana de talla baja', que como previa se propusieron a retar al campeón del canal televisivo, Sergio Ibarra. Aunque solo jugaron un set, el resultado fue apasionante porque cuando estaba perdiendo 'El Checho' por 3-1 y quedó finalmente gracias a su experiencia en 5-3.

Después pasó al evento principal de la mañana, cuando llegó el Alcalde de La Victoria, George Forsyth quien ingresó con la pierna en alto: "Qué pasa 'Checho' ¿me has visto fácil? Todo porque soy arquero". Señalando que estaba confiado por sacarle un triunfo al actual campeón: "No me tienen fe pero yo la tengo clara para ganarle al Checho".

El Checho advirtió en vivo apenas vio a 'El Blanco' lo siguiente: "Yo lo he visto jugar bien, pero lo mejor que tiene es un cabezazo". Y Forsyth respondió de forma tajante: "Yo he jugado fútbol tenis, como todo jugador, pero ahí nomás". Después Ibarra intentó picarlo a el ex portero de la Selección Peruana: "A George si le he hecho un par de goles, pero mejor es no recordar".

1er Set venció el Checho Ibarra a George Forsyth de forma contundente, demostrando su calidad y manejo de escenario frente al ex portero de Alianza Lima, aunque el actual Alcalde de La Victoria se mostró como un rival rebelde, el goleador histórico del fútbol peruano hizo de las suyas.

En resúmen: Primero inició el juego George Forsyth y en 'una nomas' marcó el punto inicial. El segundo punto fue para anfitrión 'El Checho' Ibarra. Después lo voltea Sergio Ibarra en 1-2 y todo pintó para el local en Latina, el dueño del 'pasito del bastón' se acomodó al ritmo de juego con suma rapidez, con todas estas características venció 'fácil' a Forsyth.

Después de un largo tiempo de receso, se dio el resultado definitivo donde George Forsyth termina ganándole al 'Checho' el segundo set (6-4), pero por un tema de tiempos no se llegó al desempate. Finalmente quedó 1 para el Checho donde ganó (primero) y el otro fue para el ex futbolista que supo militar en el Atalanta.

EL DATO:

George Forsyth tomará el mandato de 'La Victoria' cuando inicie el próximo año (1ro de enero).