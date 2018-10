Juan Manuel Vargas: “Quiero retirarme campeonando con Universitario"

El lateral Juan Manuel Vargas puso fecha a su retiro del fútbol profesional y no está tan lejos. Y es que, según propias declaraciones del futbolista de Universitario, su despedida se dará a finales del 2019, pero afirmó que desea irse como campeón nacional del Descentralizado.

"No sé hasta dónde me veo jugando, creo que un año más. Quiero que mi último hijo me vea jugar, eso me motiva y por él trato de hacer las cosas bien. Quiero retirarme campeonando con la 'U', es mi único deseo y objetivo", puntualizó Juan Manuel Vargas en una entrevista para RPP.

En seguida, el 'Loco' Vargas fue claro al señalar a pesar que no viene jugando, siempre trata de "que nos vaya bien siempre. Ahora que estamos en alza, hay que tratar de apoyar desde donde sea, ya sea en la tribuna o dentro del campo".

Como se sabe, Juan Manuel Vargas no viene jugando en Universitario de Deportes desde hace aproximadamente cuatro partidos ¿el motivo? por decisión técnica según declaró el propio Nicolás Córdava este último jueves.

DATO:

Este sábado Universitario enfrentará de visita a Sport Boys por la fecha 10 del Torneo Clausura.